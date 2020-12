Kattya González respondió a Cartes

“En aquel momento aún no había asumido como diputada y él era presidente del Paraguay. No entiendo por qué si tiene esa certeza no hizo la denuncia. El incidente tuvo intervención fiscal y judicial, y siendo presidenta de un gremio que denunciaba justamente la corrupción fiscal y policial no era precisamente la persona más querida por fiscales, jueces y ministros de Corte”, refirió y dijo que “intentaron de todo para instalar esa mentira baja y ruin, pero no lo consiguieron, incluso, hicieron presentar una denuncia penal en mi contra que hace meses se desestimó”. Sobre el ataque de Cartes a los de Añetete en su discurso dijo: “No tienen Dios, ni Patria. No tienen problemas en pisar su palabra, se trata de sicarios, narcos o contrabandistas” y al día siguiente se abrazan”.