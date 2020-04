Justo Villar afirma: “Todos estamos en la misma bolsa”

“Todos somos conscientes de la situación. Nadie está exento, estamos todos confinados esperando que se pueda resolver. Sabemos que esto está dañando al deporte sino económicamente a los que generan deporte. Por tanto, tendrá que haber solidaridad, entender la situación, para que esto se pueda seguir manteniendo y volvamos todos juntos. Yo pienso que esto abarca a todos, prioritariamente en la salud y lo económico”, indicó Villar.

Consultado si el DT Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico están en conocimiento, expresó: “Yo no puedo hablar por otras personas. Todos estamos en la misma bolsa, no creo que nadie pueda decir que está haciendo su trabajo normalmente... Si vamos a ser sinceros con nosotros mismos, vamos a escuchar todo y plantear la situación. Obviamente que la APF y ninguna asociación está recibiendo normalmente lo que tiene que recibir y no puede gastarlo también”, expresó el ex arquero.