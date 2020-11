Justicia urge fiscalizar licitación que abultó precios hasta 10.000%

La firma en cuestión es el Taller RC, de Crispín Ruffinelli, adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional Nº 11/2018, con el ID Nº 352.098, llevada a cabo por el ministerio bajo la administración de Julio Javier Ríos. Este negó las denuncias y aseguró que Contrataciones no verificó ninguna irregularidad.

Llamativamente esta misma compañía fue adjudicada para realizar trabajos en la Essap a cargo de Natalicio Chase. Adjudicó por G. 3.600 millones para el mantenimiento de vehículos al Taller RC. La denuncia fue realizada por el diputado Carlos Rejala.

Entre la serie de irregularidades denunciadas ante la Contraloría y la Dirección de Contrataciones Públicas aparecen sobrefacturaciones exageradas e incumplimiento en la verificación. “Los informes evidencian diferencias significativas en los precios de ítems adjudicados, en porcentajes que varían entre 100% hasta 10.000% superiores en los contratos en llamados anteriores para ítems similares”, refiere el documento.

Entre los precios abultados se puede observar que para el mantenimiento de un vehículo Mercedes Sprinter se realizó un cambio de termostato de agua. El precio del contrato con la empresa RC figura la suma de G. 508.200.

Al hacer una comparación con el precio unitario con otra licitación pública de 2017 este mismo servicio costó solamente G. 4.950. Es decir que hay una diferencia abismal de 10.267%, según el informe.

Otro llamativo precio fue establecido en el contrato para el cambio de filtro de combustible con trampa de agua, fijado en G. 693.000. Mientras que anteriormente solamente se llegó a pagar por el mismo servicio la suma de G. 150.750. Es decir que hay una diferencia de 460%.

La Dirección de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia informó que se suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Taller RC, el 8 de abril de 2019, por un monto mínimo de G. 500 millones y hasta un máximo de G. 1.000 millones para la provisión del servicio de mantenimiento de la flota de vehículos.

NO HAY IRREGULARIDAD. En su descargo, el ex ministro Julio Javier Ríos rechazó las denuncias de Cecilia Pérez y afirmó que la propia Contrataciones Públicas realizó un análisis y que la misma concluyó que no hay irregularidad. “En primer lugar hizo una denuncia en DNCP, donde hubo un sumario y la Dirección de Contrataciones Públicas ya se expidió a través de una resolución determinando que no existió una irregularidad y ordenó el cierre del sumario”, sentenció.

Ríos dijo que hay muchas mentiras y una especie de persecución por parte de la ministra hacia su persona. Agregó que la misma mintió y que no existe denuncia en Anticorrupción.