Justicia que admite chicanas es cómplice de la impunidad

Publicábamos recientemente sobre el caso del presunto desvío de los G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura, causa que se inició en el 2014 y culminó en la prescripción simple de los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de once imputados, después de que se cumpliera el plazo procesal de más de cinco años. Esta no es la única causa que corre el peligro de prescribir. Una extensa y vergonzosa lista de procesos por hechos de corrupción pública llevan años sin ningún avance debido a las dilaciones. Algunos llevan años sin poder llegar a un juicio oral, y otros sin que se haya podido realizar ni siquiera la audiencia preliminar.