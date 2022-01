Justicia embretada por víctimas que le exigen sanción ejemplar para RGD

Las víctimas de RGD vigilan desde cerca todos los procesos y actuaciones de jueces y fiscales en las distintas causas abiertas contra el otrora poderoso ex dirigente deportivo.

De esta manera demuestran una desconfianza plena contra el sistema judicial, por todo lo que implica el clan González Daher, que por mucho tiempo se benefició a costillas de la Justicia para obtener fortunas con un esquema de usura y apriete con doble cobro, utilizando a jueces y fiscales como su departamento de cobranza personal. Esto quedó comprobado en el juicio oral y público en que RGD fue condenado a 15 años de prisión.

tres causas. Ramón González Daher cuenta con tres causas, en las que se pueden ver llamativas maniobras y reveses en el proceso. En la primera, el fiscal Osmar Legal investigó a RGD por los delitos de usura, lavado de dinero y denuncia falsa, logrando una histórica condena durante un juicio. Sin embargo, hasta el momento el ex dirigente deportivo no fue a la cárcel, amparándose en que aún no queda firme la pena.

La segunda causa de Ramón es por denuncia falsa hecha contra Salvador Dionicio Aquino. El 20 de diciembre pasado, a 5 días de ser condenado, RGD fue imputado por la fiscal Sandra Ledesma, quien ordenó la detención del mismo.

La fiscala solicitó la prisión preventiva, alegando peligro de fuga, pero el juez Enrique Sanabria le benefició con la medida de libertad ambulatoria. En ese sentido, la fiscala apeló la decisión del juez. La agente también denunció un intento de boicot de su recurso de apelación, por lo que tres funcionarios del Palacio de Justicia de Luque están bajo sumario. Mientras que el juez fue escrachado por manifestantes tras su decisión.

El viernes una Cámara de Apelación ordenó el arresto domiciliario del prestamista.

En la tercera causa, Ramón es investigado por quebrantamiento del depósito, en calidad de instigador y por el hecho de extorsión, en calidad de autor. La fiscal Natalia Cacavelos imputó a RGD, pero no solicitó su detención. La denuncia fue presentada por el empresario Alberto Antebi, quien entregó 90 cheques a la Fiscalía, que le había dado recientemente Ramón, entre ellos tres cheques que fueron robados de un Juzgado.



decadencia del clan gonzález daher