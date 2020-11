Juran peritos y testigos hablan de trabajo en JEM en tiempos de OGD

Seis testigos, funcionarios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, declararon ayer en el caso de los audios filtrados. Además, dos peritos juraron para verificar las grabaciones que atañen al ex senador Jorge Oviedo Matto.

En el juicio se juzga por supuestos hechos de tráfico de influencias y asociación criminal, además, al ex senador Óscar González Daher, al ex ministro Carmelo Caballero y a Raúl Fernández Lippmann, al ex secretario del JEM.

Juraron los peritos en Informática, Mario César Flores, y caligráfico, Librado Sánchez, quienes harán pericia del supuesto audio de Jorge Oviedo Matto en conversación con la fiscala Casse Giménez y de una nota supuestamente de la misma agente fiscal.

Testificaron ayer Miguel Fabrizio Mancuello, Antonio Figueredo Barrios, Mirta Elizabeth López, Mirna Zárate, César David Ortiz y Éver Daniel Alvarenga, todos funcionarios del JEM.

Con respecto al primer testigo, Mancuello, era un oficial de secretaría que trabajaba en la mesa de entrada y que hacía constancias para concursos y el orden del día. Explicó la forma en que se trabajaba.

Por su parte, Antonio Figueredo, que trabajaba en la secretaría 1, donde estaba Fernández Lippmann, explicó que sí vio a Caballero ir a la secretaría a hablar con su jefe en el lugar.

CONTRADICCIÓN. En este punto, el fiscal Rodrigo Estigarribia quiso hacer notar una supuesta contradicción con su deposición ante el Ministerio Público, pero esto fue rechazado por los jueces, ante las objeciones de las defensas.

La testigo Mirta López, que trabajaba en la secretaría 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia Amidey, señaló que no estaba con Fernández Lippmann. Detalló la forma de trabajo en el JEM. Se enteró por la prensa de lo que pasaba.

También Mirna Zárate habló de la forma de trabajo en el Jurado, y de la forma en que se distribuían las causas, en forma aleatoria por orden de llegada.

Finalmente, los testigos César David Ortiz y Éver Daniel Alvarenga también hablaron de la forma en que se trabajaba en el Jurado, cuando era el presidente Óscar González Daher.

Ninguno de ellos pudo decir si Fernández Lippmann influyó en su jefe para abrir una investigación contra Teresa Rojas, o si tenían connivencia con Caballero.

Para hoy, a las 9:00, están citados la fiscala Luz Nadine Portillo, Cristian Manuel León y Álvaro Báez Acuña. Para el lunes, fueron citados la agente Casse Giménez, Fermín Bogado, Jorge Melgarejo, Ana María Palacios y Rodrigo Estigarribia Amidey.

La Fiscalía informó al Juzgado que no puede ubicar a la ex jueza Adriana Pedretti, quien supuestamente había sido influenciada por OGD para fallar en una causa.

Para la defensa, la Fiscalía está desesperada porque no tiene pruebas, mientras que la fiscala Natalia Fúster dice que la defensa está en su papel y que “van bien...”.