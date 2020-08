Junta vuelve a tratar mañana informe de gestión del 2019

El primer tratamiento se realizó en mayo. Por amplia mayoría se había rechazado el balance y fue devuelto al ejecutivo municipal. Baja ejecución en obras, inconsistencia en balance y denuncias de recaudación paralela fueron algunos reclamos expuestos en un largo debate por parte de los ediles. En esta ocasión se podrá aprobar o rechazar nuevamente y enviar a la Contraloría General de la República.

“En el análisis de los estados contables no hemos obtenido información suficiente sobre la razonabilidad de los bienes de consumo y de cambio, cuyo valor contable bruto al 31 de diciembre del 2019 no está consignado en el balance general. Al no estar expuesto tampoco podemos analizar los criterios técnicos utilizados para la constitución por obsolescencia”, señaló el concejal Julio Ullón.

Indicó además que no se obtuvo información suficiente sobre la razonabilidad del valor de los bienes muebles e inmuebles registrados al 31 de diciembre del 2019 en el rubro activo fijo.

“Dicha cuenta tiene un saldo contable a la fecha de cierre de G. 1.786.127.316.272. La cuenta presenta diversas situaciones como la falta de títulos de propiedad a favor de la Municipalidad de Asunción como por ejemplo los terrenos de la Costanera de Asunción”.