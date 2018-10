Junta Municipal abre sumario a yerno y consuegro de Arnaldo por planilleros

“Con base en los informes de reiteradas ausencias en sus lugares de trabajo, empezamos a verificar y ahora todos los informes están en Recursos Humanos. Lo que notamos con los videos es que ellos iban, marcaban y se retiraban”, comentó Rodríguez a ÚH.

Señaló que el yerno del diputado, Lucas Insfrán, es funcionario de la Justicia Electoral (JE) y estaba comisionado a la Junta Municipal, pero ahora ya no.

“Pedimos el fin del comisionamiento con base en informes de RRHH”, reiteró el concejal colorado.

El padre de Lucas, Héctor Insfrán, es funcionario de la Junta y su caso fue enviado a Asuntos Jurídicos para que se inicie el sumario administrativo correspondiente.

“Le levantamos la marcación del reloj el viernes pasado. Luego, él se fue a RRHH a preguntar qué pasaba y ahí se lo notificó. Venimos haciendo un control riguroso a todos los funcionarios que están en las mismas condiciones, que debieron abandonar la Junta porque empezamos a controlar. Nosotros no vamos a apañar a nadie, sin importar pariente de quién sea”, alegó el edil que preside la Junta Municipal.

Comentó que el control es aleatorio, pero en este caso hubo muchas denuncias contra los Insfrán.

“A fin de mes vamos a volver a tener otro reporte de funcionarios que no van a trabajar”, comentó el titular de los concejales.

Rodríguez agregó que el informe inicial que tiene es que ambos funcionarios iban juntos a la Municipalidad y mientras uno de ellos esperaba en el móvil, el otro bajaba a marcar o a veces ambos marcaban casi al mismo tiempo.

“Los informes de los fiscalizadores son contundentes”, aseguró el edil.

INFORME. El 11 de octubre pasado, la directora de RRHH de la Junta Municipal, Virna Vallejos, envió el memorando número 541/2018 donde le informa al presidente de la Junta que el funcionario Héctor Insfrán Gómez, consuegro del diputado, registró “reiteradas ausencias en su lugar de trabajo en horario laboral según se desprende de los antecedentes que se adjuntan” (videos, fotos).

El documento agrega que “salvo mejor parecer tome razón de lo expuesto precedentemente y ordene la instrucción del sumario administrativo correspondiente”.

El mismo tenor tiene el memorando número 541/2018, que se refiere a Lucas Insfrán.

Justicia Electoral analizará sumario a Lucas Insfrán

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, señaló que la institución encargada de recibir al funcionario, en este caso la Junta Municipal de Asunción, es responsable de controlar la asistencia de los comisionados, aunque no descartó que dependiendo de la gravedad del caso, la institución electoral abra un sumario a Lucas Insfrán.“Cuando comisionamos en la propia resolución se establece que es responsable de controlar la asistencia del funcionario, pero también puede ocurrir que le hagamos un sumario acá en la Justicia Electoral, si bien acá no teníamos responsabilidad. La infracción no ocurrió estando bajo nuestra responsabilidad, pero si hay elementos graves vamos a analizar el caso”, expresó.Al ser consultado para qué contratan o nombran funcionarios si luego terminarán comisionados, Bestard alegó que en la JE también tienen funcionarios de otras instituciones. “Es un ida y vuelta el tema”, prosiguió el titular del TSJE.