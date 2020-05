Junta analiza sanción a Walberto Zárate

El concejal de la ciudad de Mariano Roque Alonso Jorge Candia detalló que hoy, a las 09:00, se realizará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal donde se analizará la actitud del concejal y ex intendente Walberto Zárate, quien atropelló un control sanitario y agredió al personal de Salud lo cual podría ser motivo para una sanción.

El polémico concejal destituido en el 2009 del cargo de jefe comunal por irregularidades en su gestión, acudió a la Municipalidad el pasado viernes 8, y no se dejó someter a los controles pertinentes que llevaban adelante los funcionarios asignados y además los roció con alcohol, según el relato de los afectados y las imágenes captadas por el circuito cerrado.

Los mismos formularon una denuncia contra el edil en la comisaría número 10 de Central, ubicada en la citada Comuna y hoy se evaluará una sanción por parte de la misma Junta Municipal.

“Tenemos que escuchar bien cuál es la situación, yo me enteré de lo que ocurrió a través de los medios de prensa, vi el video... Yo no quiero emitir juicio aún al respecto, se le tiene que escuchar también a él para saber cómo fue que ocurrieron los hechos”, manifestó a la Monumental 1080 AM el concejal Jorge Candia.