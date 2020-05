Junior Alonso no continúa en Boca

El defensor de la Selección Paraguaya Junior Alonso charló con la mesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM) en donde confirmó a que no renovará contrato con Boca Junior de la Argentina.

“Es un hecho que no voy a seguir en Boca, me comuniqué con ellos entendieron mi posición, no se habló del aspecto económico, es una decisión mía, mi vida privada siempre la mantuve confidencialmente”, refirió Alonso a lo que agregó: “Solo quiero estar con mi familia, el club se portó súper bien conmigo”.

Para el defensor la experiencia de vestir la camiseta de uno de los grandes de la argentina y fue única: “Fue muy lindo estar adentro de Boca. Feliz por haber disfrutado un título y el reconocimiento de la gente que es muy pasional. Jugar en la Bombonera, todo lo que rodea al club atrapa y lo hace único”. El Albirrojo que tiene ya un importante recorrido en fútbol también puntualizó: “De los cuatro clubes que estuve, la presión se siente mucho más en Boca. Ahí tenés que estar en un 200%”.

Tiempo para reflexionar. “Solo pienso en estar con mi familia, luego veremos donde sigo jugando”, expresó Junior que tuvo una larga espera para poder regresar al país luego de que el fútbol seas suspendido en todo el mundo.

El zurdo que se inició en Cerro Porteño, descartó la posibilidad de jugar en el plano: “No tengo ofertas, todo está parado. Mi contrato con Boca finaliza este 30 de junio. De momento no volvería al fútbol paraguayo. La ida es seguir en el exterior”, sumando acerca del rumor que lo vinculaba al Decano: “No hay un interés de Olimpia, le pueden preguntar al presidente del club (Trovato) es falsa la noticia, no existe hoy“.

Junior Alonso arribó a Boca en la temporada 2018 y logró 1 título, el de la Súper Liga argentina 2019/20. Antes estuvo en el Lille 2016/2018 y luego Celta de Vigo.