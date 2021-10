Julio Cáceres asume la conducción en Olimpia

Cáceres hizo uso del micrófono durante el acto para comentar que había tomado la decisión de no convocar a sus jugadores para la concentración previa antes del choque con Guaireña, por la fecha 12 del torneo Clausura 2021. El franjeado dijo que por todo lo que pasaron, los jugadores necesitan aislarse y se presentará el domingo para el almuerzo antes del viaje para Villarrica.

El Emperador, que venía trabajando con la Reserva, dijo que varios juveniles ya están trabajando y adaptados en el plantel principal, esperando su oportunidad para jugar.

Olimpia se prepara para el juego con Guaireña que será mañana, a las 20:15, en el Parque del Guairá.

POSTURA DE GUTIÉRREZ. La producción de FALG (1080 AM) consultó al uruguayo Álvaro Gutiérrez los motivos de su salida, a lo que puntualizó el profesional: “Hay ciertas cosas involuntarias derivadas de la situación actual que no nos permitían desarrollar nuestro trabajo como queríamos. No hubo problemas con el plantel en ningún sentido”.



Brunotte aclara

“No voy a entrar en detalles, pero creo que corresponde aclarar que ninguno de esos dos temas son los motivos de su salida. Acá no hay ningún problema con nadie del plantel, y tampoco hay problema de tipo económico”, respondió el presidente de Olimpia, Miguel Brunotte, respecto a la salida de Álvaro Gutiérrez.

El dirigente franjeado además señaló que fue “una renuncia indeclinable y que es un tema que va a quedar dentro del club”.



4

entrenadores pasaron por Olimpia en este 2021: Gorosito, Órteman, Landaida y Gutiérrez. Ahora, Cáceres.