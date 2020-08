Julio Borba es el nuevo viceministro, reemplaza al Dr. Juan C. Portillo

Con el Decreto Presidencial N° 3069/2020, la oficialización de Borba al alto cargo se dio horas después de que el ministro Julio Mazzoleni confirmara que lo recomendó porque “es el sucesor natural dentro del organigrama del Ministerio de Salud Pública. Es prácticamente como el gerente operativo de los servicios de Salud”, dijo.

Julio César Borba, de 46 años, es médico cardiólogo. Actualmente se desempeña como director de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Ministerio de Salud.

Comentó que ve su nueva función como un desafío importante. ‘‘La vida está llena de desafíos. Si uno no tiene desafíos en la vida, si uno no se marca metas, medio que no tiene sentido. Los desafíos alguien tiene que asumirlos y trataremos de llevar a cabo desde donde me toque ya sea en la dirección donde estoy actualmente o donde corresponda’’, comentó.

Borba se enteró de la oficialización de su cargo en Alto Paraná, una de las zonas con más contagios de coronavirus y de fallecidos, donde las camas de terapia intensiva están casi ocupadas en su totalidad.

Sostuvo que hay una deuda histórica bastante importante tanto en el área de recursos humanos como déficit estructurales y de equipamientos que se están tratando de paliar en la medida de lo posible, en la medida que se tengan los recursos.

‘‘No quiero hacer futurología porque primero tendría que estar en el cargo. Yo te puedo hablar de lo que actualmente estamos haciendo en la Dirección de Servicios de la Salud y la idea es tratar de que el sistema de salud, en la medida de lo posible no colapse y podamos dar respuestas a todo lo que el sistema de salud nacional requiera’’, afirmó.

Binacional. El ex viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo salió ayer en Twitter a desmentir los rumores de que supuestamente le espera un cargo en la Entidad Binacional Yacyretá. ‘‘Leí, sorprendido, que algunos dan por hecho que voy a ‘una binacional’. Es una información falsa. No tengo ningún interés’’, escribió. Por su parte, el ministro Mazzoleni manifestó que le gustaría seguir contando con Portillo en la cartera sanitaria.