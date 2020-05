Jugador paraguayo en Italia solicita ayuda humanitaria

En comunicación con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), García Brítez confesó que cobró solamente salario hasta febrero, y que el alquiler donde estaba, costeado por su club, solamente le cubriría hasta esta semana que viene.

“Me comuniqué con la embajada de Paraguay en Italia, les dije que puedo aguantar con lo que tengo, estoy con dos meses sin recibir sueldos, hablé con el club y les dije que me queda poco dinero, que me vean un trabajo para subsistir, ya que no puedo pagar un vuelo para regresar, pero no hay posibilidades de vuelos y esperar que el club me cumpla”, expresó García bastante angustiado.

En caso que no pueda conseguir donde seguir viviendo, el compatriota expresó que podría ir a quedarse en el aeropuerto a la espera de un vuelo humanitario que lo traiga a Paraguay.

Según relata, no es solamente él quien busca ese vuelo, sino que hay 28 compatriotas en Italia en espera de una ayuda. García se encuentra en la ciudad de Volpago del Montello, en Treviso, al norte de Italia, zona muy afectada por el Covid-19. Mientras espera el milagro de conseguir trabajo para subsistir ante la crisis, envía un desesperado SOS.