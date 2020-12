Juez Medina dice que no actuó en causa donde lo denuncian

El juez penal de Sentencias de la ciudad de Boquerón, abogado Eduardo Medina, en comunicación con nuestro medio, señaló que no resolvió ninguna cuestión relacionada con el expediente caratulado: “Dionisio Garcete Fleitas c/ las firmas Agro Inversora Occidental, La Candelaria SA Agroganadera Occidental SA (Agrosa), Sergio Duarte y Marcelo Decoud s/ interdicto de recobrar la posesión, Expte. N° 52/2019”.

El juez manifestó que por hacer uso de sus vacaciones en el mes de octubre de 2020 no pudo resolver ninguna cuestión en el expediente mencionado. “El miércoles 9 de diciembre me reintegro tras mis vacaciones; sin embargo, la Corte ya se había expedido confirmando a los miembros recusados, abogados Amado Yuruhan y Óscar Gómez, con lo que me aparté de la causa no pronunciándome sobre alguna cuestión respecto al expediente”, sentenció.

El abogado señaló también que le extrañan las infundadas denuncias de la actuaria Viviana Giménez y de la abogada Sary Marlene Hellman en contra de su persona sobre supuesto mal desempeño en dicha causa.

La abogada Sary Marlene Hellman, representante legal de Dionisio Garcete Fleitas, había denunciado a los jueces Gustavo Martínez, Blas Cabriza, Digna Ocampos, Eduardo Medina y Amado Yuruhan y solicitó una sanción ejemplar para ellos por las “faltas gravísimas” que cometieron en la causa; entre ellas la de “ignorancia de las leyes”.