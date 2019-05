Juegan la fecha 10 en fútbol femenino

Cerro Porteño, en el Parque Azulgrana, recibe a Deportivo Capiatá y Autónoma, en su Campus de Lambaré, mide a General Caballero. Horarios: 13.00 en juvenil Sub 18 y 15.00 en Primera.

Para mañana en el Parque Guasu: Guaraní vs. General Díaz y Limpeño vs. River Plate (8.00 y 10.00). Santaní vs. Nacional (13.00 y 15.00).

En el Auxiliar de Sol: Sol de América vs. Independiente (13.00 y 15.00). En la Sede Social del 12 de Octubre: San Lorenzo vs. Luqueño (13.00 y 15.00).