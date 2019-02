Jubero Busca su primer triunfo

El DT azulgrana, al igual que su par de Olimpia, tiene cuatro superclásicos dirigidos, los tres anteriores fueron por Olimpia, donde ganó 2 y empató 1; terminó invicto.

Jubero, dirigiendo a Guaraní y Olimpia, fue destacado por el perfil ofensivo de sus equipos, que varias veces fueron los más goleadores de la temporada. En su versión azulgrana, cambió de alguna manera su estilo, forzado tal vez por las características de los jugadores o por decisión propia, buscando quizás mayor equilibrio. Apuesta mucho a fortalecer la contención.

La cifra

4 clásicos tiene Jubero. 3 lo hizo con Olimpia (ganó 2 y empató 1), con Cerro empató 2-2 (el 2º gol de Olimpia a los 102’).

15 veces dirigió Jubero contra Olimpia. Ganó 10 (7 por Guaraní, 3 por Libertad). 3 empates (2 por Guaraní y 1 por Cerro) 2 perdidos (Guaraní y Lib.).

Define hoy

Jubero esperará hasta último momento al delantero Diego Churín, que tiene molestia muscular y no entrena con normalidad. Si no llega, el argentino Joaquín Larrivey será el comandante del ataque. Julio Báez seguirá como el Sub 19 y Juan Aguilar, recostado por izquierda.