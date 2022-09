Joven trabajador del Mercado 4 recibirá la tan anhelada prótesis

A pesar de las adversidades, César siguió adelante y no se rindió para cumplir sus sueños e instó a los jóvenes a no perder la esperanza en los tiempos difíciles.

“Insto a los jóvenes a que no se rindan, hay veces que no te sale nada por más de que uno intente, pero no siempre todo va a ser malo, siempre hay una solución a un problema, hay que seguir adelante y agradecer por estar vivos. Estoy muy emocionado y agradecido por esta oportunidad”, expresó.

César comentó que antes de su accidente le apasionaba jugar al fútbol con sus amigos.

“Yo antes era churro, tenía buen físico jugaba fútbol y piki vólei”, contó entre risas.

El joven se desplaza en colectivo para llegar a su lugar de trabajo, desde su vivienda en J. Augusto Saldívar. Para ello debe levantarse a las 02:30, a fin de llegar temprano en el mercado donde las labores comienzan varias horas antes de que salga el sol. En sus ratos libres se dedica a reparar motos de sus amigos del barrio.

El joven trabajador comentó que actualmente vive solo en alquiler y su próxima meta es lograr construir para su propia vivienda.

Rodríguez trabaja desde los 16 años en el Mercado Municipal N° 4, en un puesto de verdulería en la Feria Aragón, donde semanas atrás el fuego consumió todo el salón y los comerciantes fueron trasladados hasta el antiguo edificio central del centro comercial.

El joven sostuvo que debió recorrer por varias instituciones y que una prótesis de buena calidad tiene un costo aproximado de G. 10 millones a G. 12 millones.

fundación. Mario Báez, gerente técnico de la Fundación Tesãi, estimó que en un mes el joven recibiría la prótesis nueva, atendiendo a que el molde viene de Brasil y el ensamble se realiza en Paraguay y acotó que la pierna sustituta no tendrá costo alguno para el joven.

El doctor relató que conoció la historia de César a través de su hijo que leyó la publicación de Última Hora y le mostró la noticia.

“Mi hijo me envió la publicación de César que se publicó en el diario, entonces yo mismo le llamé varias veces pero no me atendía hasta que pude hablar con él, él no podía creer lo que le estaba diciendo”, refirió.

Por otro lado, resaltó la valentía y perseverancia del joven que a pesar de las dificultades, él trabaja y salió adelante siendo un gran ejemplo para otras personas que se encuentran en su misma situación.

“A mí me emocionó leer el artículo, él es un joven que se levanta a las 02:40 para irse a trabajar. Es algo realmente muy meritorio. Cuántas personas roban, pero él se encuentra trabajando y se está superando cada día”, mencionó el gerente.

Báez agregó que el joven se encuentra dentro de la lista de beneficiarios de la Fundación Tesãi, eje social de Itaipú Binacional, con el programa denominado Pasos de Esperanza, que entrega prótesis a personas de escasos recursos que carecen de miembros inferiores con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.



