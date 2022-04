Joven que recibió sobredosis está estable

La paciente oncológica, Ivana Rolón, se encuentra estable de salud y seguirá internada en el Centro Médico La Costa. Ayer, se cumplió ocho días del suceso de sobredosis con un fármaco durante la quimioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (Incán). La dosis del fármaco se quintuplicó “por error” humano, según el director Julio Rolón.

“Ella está a cargo de otro equipo médico. Nosotros manejamos una información de informes de los colegas, una o dos veces al día. La paciente está estable, no está en terapia, no está con respirador. Está en una habitación común. Hasta el momento no tiene ningún evento grave. Ni está con aplasia medular”, señaló el doctor Marcelo Galli, director médico del Incán.