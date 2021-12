Joven paraguaya es elegida como mejor actriz en Colombia

“Me siento bastante elogiada porque los integrantes del jurado que me eligieron como mejor actriz son superdestacados, son personas muy reconocidas en el cine. Me siento absolutamente halagada de que me hayan elegido, a una paraguaya, puesto que se presentaron muchas actrices colombianas”, expresa la intérprete al referirse al reconocimiento.

Audiovisual. En el cortometraje en el que participó Zárate interpretó a una médica, casada con otro médico y con una hija enferma de leucemia, que fallece a causa de la enfermedad, generando un cuadro de depresión en la mujer, hasta que luego, con ayuda del marido, se recupera y ambos deciden ponerse a disposición para salvar vidas en la pandemia en memoria de la pequeña.

El audiovisual fue escrito y dirigido por Hada Cuéllar, y cuenta con Erik Gehre, Victoria Fretes y Shanna Piris.

“Me gustaría seguir haciendo cine, trabajar en el extranjero; seguir produciendo cortos y largometrajes. Llegar a lo más alto que se pueda, porque siento que podemos y hablo en general en cuanto a los artistas paraguayos”, manifiesta sobre sus proyecciones la actriz, que puede ser vista en las salas locales de cine con la cinta Jubentú, en la que además de haber sido directora de actores, interpreta a la personaje Betina.