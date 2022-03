La misma, pese a sus múltiples patologías, desea hacer realidad todos sus sueños y realizar actividades como cualquier otro joven de su edad. Silvana lleva al menos nueve años luchando por vivir y ya se sometió a 45 cirugías.

Todos los que deseen ayudar a la joven pueden contactar al: (0981) 999-937, informó Telefuturo. Sus familiares y amigos están realizando diversas actividades para poder solventar el costo de su viaje y su intervención.

Solo un biológico que debe aplicarse cada mes y medio cuesta cerca de G.20 millones. “Mis huesos están muriendo, ya no les está llegando sangre y se vuelven frágiles. Eso me causa un dolor tremendo. Yo no puedo dormir ni caminar”, relató la joven.

Igualmente, la madre de Silvana indicó que el camino no fue fácil, pero que seguirá luchando por su hija. “A veces digo que ya no puedo más, pero tengo que seguir. Ella es mi fuerza, es mi orgullo”, prosiguió emocionada.