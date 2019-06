Joven habría matado a golpes a su pareja “con desmedida brutalidad”

María Elena recibió golpes en el cráneo, en el rostro y, según los intervinientes, su agresor actuó “con desmedida brutalidad”.

El cuerpo fue hallado en el interior de una bodega, propiedad de la mujer, ubicada sobre Rodríguez de Francia y Capitán Figari, de Asunción, pero se presume que la misma ya había fallecido varios días antes. Según Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, el cuerpo ya estaba en etapa de putrefacción y llevaba en el lugar más de 72 horas.

De acuerdo al testimonio de personas que conocían a María Elena, hace un poco más de un año que empezó una relación sentimental con Éver, que quedó a vivir con ella en el local comercial que la mujer fue consolidando a base de trabajo y sacrificio.

El entorno de la pareja asegura que no conocen de antecedentes de violencia por parte de ambos. "Ella nunca nos contó nada, de lo contrario esto no iba a pasar. No podemos ubicar a su ex pareja", dijo Germán Vera, hermano de la mujer, en conversación con Radio Monumental.

Germán y el resto de la familia de la víctima, oriunda de Pedro Juan Caballero, se comunicaron por última vez el jueves con ella, que no volvió a atender las llamadas desde entonces.

Por ello, sus hermanos viajaron hasta la capital y encontraron que la puerta del local comercial estaba cerrada. En el sitio también vivía la mujer.

Por ello fueron hasta la Comisaría Tercera Metropolitana y con la ayuda de agentes policiales pudieron acceder al lugar y allí se encontraron con lo peor. El cadáver de María Elena estaba tirado en el piso, con el rostro totalmente desfigurado por los golpes recibidos.

Investigación. El caso está siendo investigado por el fiscal Alcides Corvalán, que ya solicitó la realización de varias diligencias. El agente del Ministerio Público, junto a un equipo de expertos, llegó hasta el lugar donde fue hallado el cuerpo y levantó varias evidencias, entre teléfonos celulares y otros objetos.

Los intervinientes no hallaron en el lugar la camioneta Mitsubishi Pajero Junior, propiedad de la mujer.

De confirmarse, este sería el caso número 19 de feminicidio en lo que va del año. El último se dio en Itauguá y la víctima fue Patricia Cappo, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 15 de mayo.