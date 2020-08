Joven cantautora nacional presenta su tema Me extraña

Además, compartió escenario en festivales de nuestro país, con artistas como Wisin y Yandel, Bad Bunny, Anuel, Karol G, Don Omar, Farruko, Anitta, Yatra, Sech, Piso 21, entre otros.

Iniciando su faceta de solista, presenta el tema Me extraña; canción del género urbano compuesta por ella y que la describe como “superpegajosa, bailable y divertida”. La canción está disponible en plataformas digitales de la artista y el canal de YouTube de G5music.

“Yo me definiría como una artista determinada, con muchas ganas de salir adelante haciendo lo que me gusta”, indica Meli, respecto a su perfil artístico, añadiendo que, dentro del género urbano, admira a J Balvin, al puertorriqueño Rauw Alejandro y Karol G. “Fuera del reguetón me encantan artistas como Khalid y Sam Smith, entre otros”, remarca la joven cantautora.

“Me extraña es un tema que nace durante la cuarentena, como parte de una serie de composiciones. Fue elegido para mi lanzamiento, así que es un tema que significa mucho para mí”, comenta Meli.

Respecto a su metodología de creación, explica que tiene días fijos en los que trabaja con su productor, y donde aprovecha para componer. “Hay momentos en los que me vienen las ideas, entonces las grabo en el celular o escribo, para no olvidarme”, indica la joven, que sueña con dedicarse “de lleno al arte,” y poder vivir de ello. “Es el sueño de todo artista, vivir de lo que le apasiona”, apunta.