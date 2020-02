Joker convence a Blas Llano para apoyar proyecto de financiamiento

Para tomar postura a favor de los controles rigurosos del dinero que se utiliza en las campañas políticas, a Blas Llano no le convenció el ejemplo claro de que el diputado Ulises Quintana esté en la cárcel imputado por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos; ni el caso de la ex diputada Cynthia Tarragó, detenida en los EEUU acusada de lavado e intento de tráfico de droga; ni tampoco los hechos de lavado y corrupción por los que están imputados varios políticos como Óscar González Daher, Miguel Cuevas o Tomás Rivas.

Al titular del Senado lo que le persuadió para estar a favor de controlar el dinero usado en las campañas políticas fue la afamada película Joker, con la cual el actor Joaquin Phoenix ganó su primer Oscar el domingo.

Llano reveló ayer en una conferencia de prensa que tuvo oportunidad de ver la citada película durante su largo vuelo de retorno al país proveniente de Qatar, adonde viajó semanas atrás.

“De manera particular, tomé la decisión (de apoyar el proyecto original de financiamiento planteado por la diputada Rocío Vallejo) en un vuelo que hice el sábado desde Doha, Qatar, a San Pablo y puse una película que se llama Joker y he visto a Joaquin Phoenix. No quisiera que mi país se convierta en Ciudad Gótica”, dijo Llano aludiendo a la ficticia ciudad de la película.

Indicó que acerca de la ley de financiamiento político se ha generado un debate no solamente a nivel de medios de comunicación, sino en la ciudadanía, acerca de cuál debe ser la norma que el Congreso debe sancionar.

El proyecto original impulsado por Vallejo y otros de sus colegas fue destrozado la semana pasada justamente por diputados llanistas y colorados, quienes aprovecharon la mayoría para aprobar un documento que al final no controlará nada.

“Este tema es evidentemente importante para fortalecer nuestra democracia. Hace unos días estábamos recordando la gesta de 1989, pero, sin embargo, hay asignaturas pendientes y da la sensación de que nuestras instituciones en lugar de fortalecerse, se debilitan, con lo cual también se da el desencanto de la ciudadanía hacia la democracia”, relató Llano.

PROMESA. Recordó que en diciembre se reunió con Rocío Vallejo y se comprometió en convocar a sesiones en su momento para debatir sobre el proyecto. “He creído conveniente acompañar el proyecto original presentado por la diputada Rocío Vallejo con algunas modificaciones”, anunció.

Señaló también que cree conveniente aprobar la ley original si es que va a servir para que la ciudadanía paraguaya tenga la tranquilidad acerca de dónde salen los fondos de los movimientos y partidos para financiar las candidaturas.

Mencionó que entre los puntos a ser analizados está el caso de los tribunales electorales independientes, como el del PLRA. “No cuenta con la capacidad e infraestructura, por lo que se plantea que sean los partidos políticos los encargados de presentar las declaraciones juradas de los distintos candidatos”, indicó.

Dijo además que “se debe analizar en su contexto y no sancionar una ley que no se pueda cumplir”. Indicó que hay que analizar si la Seprelad cuenta con la capacidad para hacer los controles.

Se mostró auspicioso de que los senadores aprobaran el proyecto original y no la modificada en Diputados. “La mayoría va a acompañar, la recomendación mía va para todos, con mucho respeto con la libertad que tiene cada senador a fin de apoyar la iniciativa”, dijo.

De aprobarse la ley en Senado, los diputados deben volver a analizar.

Tomé la decisión en un vuelo desde Qatar a San Pablo. Puse la película Joker y no quiero que mi país se convierta en Ciudad Gótica.