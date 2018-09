Joel Benítez anhela jugar contra Cerro

Gustavo Florentín, técnico auriazul, perdió a dos centrales por expulsiones: Rubén Monges (le sobra un juego) y Nelson Cabrera (dos fechas).

“Ojalá el profe (Florentín) me brinde la confianza y me incluya entre los titulares. Vengo trabajando sin molestias, hace tiempo no sufro lesiones y si no juego es simplemente por disposición técnica. Uno se prepara siempre para jugar”, expresó el central.

Sobre la derrota contra Capiatá y el próximo juego ante Cerro, Benítez sostuvo: “Se cometieron algunos errores que nos costaron el partido. Tenemos que estar más concentrados, porque enfrentaremos a Cerro, un rival que tiene un plantel de jerarquía y ahora cuenta con un técnico con estilo muy ofensivo”.

BAJA. Mathías Villasanti fue comunicado ayer de que no formará parte del juego ante el Ciclón. La directiva no va a pagar el monto estipulado en la cláusula de contrato y tampoco se logró la liberación amistosa. Con la ausencia del volante (goleador del equipo con 4 tantos), el DT jugaría con dos atacantes en punta.