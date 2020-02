Jefe de Gabinete defiende a Marito y destaca las obras de Stroessner

Mario Abdo está desde el miércoles en la zona del Chaco. Allí reivindicó la figura del dictador al señalar que “después del general Stroessner” su gobierno será “el que más va a invertir” en el Chaco.

Villamayor afirmó que la frase presidencial se sacó de contexto. Acotó que no es ninguna reivindicación el hecho de afirmar que se hicieron obras durante la gestión de Stroessner. “¿En qué administración de la República de Paraguay se construyeron más represas? No quiero sacar la mención sin el contexto”, empezó interrogando Villamayor ante la consulta de la prensa.

Afirmó que “estamos quitando la frase del contexto”.

Significó que lo dicho por el presidente refiere a que “va hacer más obras que las que las que se hicieron en la época del general Stroessner”.

Para Villamayor no se dijo que Stroessner fue un gran demócrata. “Nada de eso. No entra ese debate. ¿En qué época se construyeron más represas?”, volvió al preguntar. Seguidamente, señaló que si alguien responde que fue en la época de Stroessner, ¿eso quiere decir que usted es stronista?”, se preguntó.

hechos. Villamayor sostuvo que los hechos no pueden ser sustituidos y que no se puede negar “más allá del gusto o del disgusto, yo soy un ferviente antistronista”.

“No puedo negar que su administración duró 30 años. Tampoco hay que olvidarse de eso; no es lo mismo una gestión de cinco que una gestión de 35 años. En esa poca se hicieron obras de infraestructura. Nadie puede negar esa existencia”, remarcó.

Agregó que eso no quiere decir que la administración haya sido buena ni mala.

Acotó que le parece que es sacar el tema del contexto pero queda claro que en aquella época se han realizado determinadas obras de infraestructura y se le ha dado una especial importancia al Chaco que no se dio en administraciones anteriores a Stroessner ni en los gobiernos posteriores.

“De hecho uno de los elementos que trae la Guerra del Chaco en la década del 30 guarda relación con el estado de abandono del Chaco. era una tierra ignota”, significó.

El jefe de Gabinete Civil de la presidencia sentenció que la soberanía se ejerce con obras y presencia.

“Esas obras no existían. No podemos negar esos extremos. ¿Eso implica una reivindicación de una gestión? No, simplemente es un paralelo”, apuntó.

Señaló que la afirmación de presidente de la república implica un desafío que él mismo está asumiendo en el sentido de que asegura que hará mejor su gestión en materia de obras, en calidad y en cantidad.

tributo. La posición que asume el presidente sobre el periodo de la dictadura es cuestionada por referentes sociales. La semana pasada participó de un acto organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en donde se rindió tributo a ex ministros de esa cartera, entre ellos a Carlos Ortiz Ramírez, conocido en aquella época como Ñandejára Taxi (burro).

Además, recientemente se cumplieron 31 años de la caída del régimen de Stroessner y el inicio de la transición democrática en Paraguay. Desde el Ejecutivo no hubo ninguna mención o un acto oficial en recordación de este proceso históricos para el país y Marito se llamó a silencio.