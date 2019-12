Javier Díaz Verón habría mediado en el supuesto caso

Intentamos obtener la versión del fiscal adjunto del Área IV Guairá y Caazapá, Celso Sanabria, sobre las denuncias de supuesto acoso laboral y sexual, pero el mismo no atendió a nuestras reiteradas llamadas realizadas a su celular.

En base a los antecedentes de este hecho, la mujer afirmó que durante la administración del ex fiscal general Javier Díaz Verón, ya recibía acosos supuestamente por parte de Sanabria e indicó que el ex fiscal puso fin a la situación cuando resolvió el traslado de la abogada a la unidad del Medioambiente, donde ya no tenía dependencia del fiscal adjunto.

Un caso parecido se conoce del fiscal Patricio Gaona, que fue imputado y acusado por acoso sexual.