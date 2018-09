Jara Saguier: “Por qué no nos dijeron que no íbamos a subir”

Todos los dardos apuntan a los árbitros y en especial al cuarteto que dirigió San Lorenzo-2 de Mayo, con Julio Quintana de juez principal, Darío Gaona, Carmelo Candia de líneas y Dionisio Cristaldo como cuarto árbitro.

“Fue decisivo, fundamental, la influencia arbitral. El cuarto árbitro siempre estuvo detrás de mis jugadores. Le dije que ojalá duerman tranquilos, porque solo ellos podían hacer esas cosas. Pobrecitos, estaban totalmente perdidos, tanto esfuerzo y sacrificio. Por qué no nos dicen de entrada que no vamos a subir y punto, así no nos ilusionamos, no gastamos ni nada”, expresó Jara Saguier.

Dureza. Otro partido polémico de la fecha 28 fue Caaguazú vs. Rubio Ñu, bajo la dirección de Jorge Mercado.

Pedro Rojas, director de márketing del Deportivo Caaguazú, dio su punto de vista a FALG: “Mercado cobró correctamente el penal, se realizaron seis cambios y más jugadas donde el arquero de Rubio Ñu precisó asistencia, entraron nueve veces los asistentes de Rubio Ñu a la cancha y la verdad que se justificaron los siete minutos de descuento”. Por último, comentó que su club está trabajando para que pueda recibir a Guaraní en Caaguazú por la Copa Paraguay.

Programación. Ayer se definió la fecha 29 de la Intermedia, con todos los juegos a disputarse el sábado, desde las 10.00. Liberación vs. Resistencia, Rubio Ñu vs. Guaireña, Corrales vs. Caaguazú, Ledesma vs. Trinidense, Iteño vs. Yegros, 2 de Mayo vs. Ovetense, Gral. Caballero ZC vs. River y Fernando vs. San Lorenzo (estos dos últimos, televisados).