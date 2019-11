Jair Bolsonaro no acudirá a la investidura en Buenos Aires

El líder de la ultraderecha brasileña, quien ya ha dicho que no pretende felicitar al presidente electo, consideró que Argentina está ahora “en una situación complicada”, aunque aclaró que no se propone adoptar “ninguna represalia” contra el nuevo Gobierno, que tendrá como vicepresidenta a la ex mandataria Cristina Fernández.

“Ya que ganó, vamos hacia adelante”, apuntó, aunque subrayó a modo de queja que “el primer acto” del presidente electo fue “pedir la libertad” del ex presidente brasileño Lula da Silva, gran antagonista político de Bolsonaro y en la cárcel desde abril de 2018, condenado a ocho años por corrupción. Bolsonaro reiteró que su deseo es que el Gobierno de Fernández “tenga una relación con Brasil semejante” a la desarrollada con el presidente saliente, Mauricio Macri. EFE