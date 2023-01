Se acabaron las internas partidarias y los que dijeron que nunca se abrazarían terminan haciendo lo contrario; las acusaciones, blasfemias, insultos y menoscabo quedan para el olvido cuando el objetivo es superior a las promesas y diatribas que son parte del espectáculo destinado a los tontos que todavía lo creen. El pastor Wiens acabó en los brazos de Peña a pesar de haber jurado ante Dios que no se acercaría a él para evitar contagios mayores. Nunca supimos qué extraña enfermedad no quería contraer. Ahora bien, resguardado de sinsabores económicos en Itaipú y temeroso de alguna investigación de su paso por el MOPC, no tiene otra opción que deglutir sapos y tomarse un té de jaguarete ka’a, uno de los más amargos, pero altamente eficientes para los malestares estomacales.

No tienen en realidad otra idea que mantenerse en el poder y continuar con la hegemonía. Tímidamente, Wiens le sugiere al candidato que junten fuerzas en Diputados para sacar vía juicio político a Fretes, que está de feria judicial y se va en marzo por anciano. La propuesta es una tomadura de pelo que Peña, que no puede decidir nada sin Cartes, se encargó de sacarlo al costado afirmando que espera que se resuelva el tema de manera positiva. Es lo mismo que decir: “No me vengas con pelota tata en verano y menos de parte tuya que ya no tenés margen para solicitar nada”. La foto con la bandera paraguaya es solo eso, intentar resumir los profundos malestares de ambos movimientos internos que están obligados a coexistir para sostener el statu quo. Ninguno tiene una sola propuesta movilizadora más que eso. No importa ni luchar contra la corrupción, disminuir la pobreza, reformar el Estado, mejorar drásticamente la educación ni la salud. Eso se verá después y en función de cuánto podrían robar en los planes a desarrollar. No les conmueve lo que diga el BID, de que se roban casi dos mil millones de dólares anuales si la misma organización sigue prestando plata y se lleva como agradecimiento al ministro de Hacienda de vicepresidente a Washington. La carqueja se requiere en todos los niveles y en varios países también.

Mientras esta semana en Culiacán las fuerzas del orden recapturaron al hijo del Chapo Guzmán, pero inmovilizan de miedo y ataques a la población, aquí el intendente de Asunción desafía a la Corte y a los EEUU con respecto a la gasolinera autorizada por su administración de forma ilegal afirmando que “¡¡A Nenecho nadie le marca la hoja de ruta!! Pero hay un puto amo...”, mientras se exhibe abrazando a Cartes junto a su mujer candidata al Senado del mismo movimiento. Así empezaron las cosas en México y con los mismos términos. Hoy Sinaloa es la representación más elocuente del grado de destrucción y muerte que trae consigo el delito transnacional. Biden llega a México de visita, mientras aquí los “significativamente corruptos” le hacen el pito catalán y celebran su impunidad.

Mientras la campaña siga de vacaciones y no se concentre en entusiasmar a la gente con un país decente que sea posible, veremos cómo la agenda de género, el abrazo republicano, los zoquetes bien jugosos y la danza de dólares comprando alianzas que evitan la alternancia seguirán pesando mucho más. Hay que entusiasmar a la gente en verano. No es fácil en estos tiempos estivales y menos aún cuando el consumo de desechos agita el estómago.

El milagroso jaguarete ka’a ayuda, pero si no se cambia la dieta de mucho tampoco servirá. Hemos venido consumiendo mala política desde hace tiempo que algo de sal inglesa que purgue el cuerpo político no estaría mal. Nuestras abuelas lo sabían y lo practicaban con frecuencia y sabiduría. Hay que hacerlo porque el py’a jere es insoportable.