Jaeggli denunciará a Calvo por supuesta denuncia falsa

El ex senador Alfredo Jaeggli mencionó que va a denunciar al ex corredor de rally Juan Carlos Calvo por presunta denuncia falsa. Esto después de que la fiscala Belinda Bobadilla había referido que no se encontraron orificios ni vainillas servidas o casquillos, así como tampoco el arma de fuego que produjo los disparos que supuestamente el ex legislador realizó contra Juan Carlos Calvo, el pasado sábado.