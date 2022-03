Jada Pinkett Smith rompe el silencio

Durante la entrega de los mayores premios de Hollywood, Rock bromeó en la tarima sobre la cabeza rapada de Pinkett Smith, que sufre de pérdida de cabello (alopecia). Smith reaccionó subiéndose al escenario y abofeteando al comediante, para luego volver a su silla y gritar enfurecido: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”.

Los asistentes en la ceremonia miraron estupefactos la escena dudando por segundos si era parte del guion o no.

Apenado. La ceremonia siguió y Smith tuvo que subir de nuevo, esta vez para aceptar el Oscar al Mejor Actor por su papel en King Richard: una familia ganadora.

Llorando, se disculpó con la Academia sin mencionar el incidente ni a Rock y dijo: “El amor te lleva a hacer locuras”.

La entidad condenó el incidente y anunció una revisión formal. Poco después, Smith publicó una disculpa formal: “Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

“Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable”, agregó Smith quien también dijo que “bromear sobre la condición médica de Jade fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente”. AFP