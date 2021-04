Ivermectina en niños puede generar secuelas e incluso causar la muerte

La ivermectina no está recomendado para automedicarse.

“Cuando uno ingiere un medicamento muchas veces los componentes del mismo puede generar reacciones en el organismo. Nuestro organismo tiene filtros en el cuerpo y uno de ellos es el hígado, también está el riñón. Generalmente es el hígado el que más se ve afectado y cuando no funciona un filtro tan importante en el cuerpo se entenderá de que eso se va a quedar más fluctuante en el organismo en grandes cantidades, y si de vuelta le vuelven a dar la ivermectina al chico, esto genera niveles no deseables. Puede generar todo tipo de reacciones como un bloqueo, una reacción anafilactoide como aconteció con un niño en el país. Por un lado está que agudamente le tome una reacción anafiláctica y eso puede generar la muerte del niño si no se interviene”, señaló.

La profesional recordó a los padres que bajo ninguna circunstancia automediquen a los niños y en caso de síntomas del Covid, que el menor consulte de inmediato con un pediatra.

“Con la ivermectina al principio se creía de que en realidad podría actuar en un aminoramiento de la carga del virus. La ivermectina es un antiparasitario y el SARS-COV-2 es un virus y entonces no existiría una forma precisa de acción de un antiparasitario entre un virus. No hay que automedicarse, porque se lee esa información en las redes sociales, inclusive envían mensajes reenviados masivamente por WhatsApp que indican la dosis en el adulto y muchos de los adultos llegaban medicados por mucho tiempo en casa complicados y terminan falleciendo. Con las automedicaciones se pierde un tiempo prudencial para poder intervenir agudamente y evitar complicaciones en el paciente. Cualquier proceso de automedicación siempre va a tener sus consecuencias para el niño y para el adulto”.

intoxicaciones. La profesional comentó que preocupa la situación ya que hubo en el país niños intoxicados con la ivermectina dada por los padres y que incluso uno ya falleció a raíz de un cuadro severo. “Hubo un caso de intoxicación en que el niño estuvo hospitalizado en terapia intensiva por ingerir ivermectina. En Paraguay lastimosamente nos automedicamos mucho y por eso llegamos a los hospitales ya tarde y eso actualmente se está dando en demasía tanto en adultos como en niños”, remarcó la doctora.

Por otro lado, Arza instó a los padres a no descuidar los protocolos sanitarios para no infectar a los niños. Pide evitar llevarlos en lugares con mucha concurrencia de personas. “Es importante no aglomerar a los chicos, los niños hacen clases virtuales pero el problema es que después se aglomeran con otros niños en los parques y demás en donde están acompañados de adultos y por ahí pueden traer la infección que pueden incluso complicar al mismo niño o bien, este niño infectarse y ser transportador del virus hacia la familia, siempre será el adulto el que va a contagiar al chico, eso se da en mayor frecuencia, pocas veces es a la inversa”, manifestó.



Por un lado está que agudamente le tome una reacción anafiláctica y eso puede generar la muerte del niño. Sonia Arza, médica.