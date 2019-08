Itaipú y ANDE instalan equipo técnico para negociar Tratado

El Palacio de López fue sede ayer de una reunión entre el titular de la Itaipú, Ernst Bergen, el ingeniero Fabián Cáceres, encargado de despacho de la ANDE, y el ingeniero Pedro Ferreira, ex titular de la empresa estatal. Luego del encuentro anunciaron que esta mañana habrá una reunión técnica en la sede de la Itaipú, a partir de las 9.00, para “planificar los siguientes pasos pensando en nuestro país”, indicó Bergen, quien dijo que Ferreira y Cáceres colaborarán como asesores ad honórem.

Los tres coincidieron en señalar que el presidente Mario Abdo Benítez participó en parte de la reunión. No dejó de llamar la atención la cordialidad que imperó en este encuentro, luego de los días y horas tensas que se registraron la semana pasada en torno al acta bilateral con Brasil, que perjudicaba a la ANDE y que puso contra las cuerdas y al borde de un juicio político al jefe de Estado. Bergen dijo que tuvieron una reunión muy productiva “para planificar los siguientes pasos pensando en nuestro país, en lo que nos espera”. Agradeció la colaboración de los citados profesionales y confirmó que esta mañana, a las 9.00, los equipos de la ANDE y de la Itaipú estarán trabajando juntos. “Vamos a escucharles, hacer un equipo de selección nacional y ver cómo podemos atender mejor estos momentos”, recalcó. Aclaró que en esta oportunidad se concentraron en Itaipú y la ANDE. “Hemos visto lo que pasó, lo que nos espera, nos enfocamos en eso y tenemos que mirar hacia el futuro, ver que aprender un tema importante es trabajar en equipo”. Consultado si los citados ingenieros estarían integrando la comisión asesora para la renegociación del Tratado de Itaipú, Cáceres recalcó que acudieron al encuentro solo para hablar con el nuevo director de la Itaipú, “a darle toda la información que necesitan para poder administrar y dar los primeros pasos”. Cáceres precisó que estuvieron comentando aspectos técnicos y coincidieron en hacer la reunión esta mañana con los equipos técnicos. “En esta reunión en Itaipú vamos a tratar de unificar y comenzar a caminar dentro de un proceso y transparencia para que la ANDE y la Itaipú puedan entenderse bien, diagramar lo que se viene”. Refirió que el tema que están abordando es muy técnico. Aclaró que no han solicitado nada a cambio y tampoco se les ha ofrecido nada. “Simplemente es una cuestión de avanzar. Tenemos interés por el país”, sentenció. Requerido si había confianza del presidente Abdo Benítez en ellos, Cáceres sostuvo que solo acudieron a demostrar “nuestro interés, contar la información que manejamos y, por encima de todas las cosas, como personas que le queremos a nuestro país y agradecemos al director por esta confianza, por esta apertura donde vamos a tratar de poner nuestro granito de arena en todo lo que nos pidan”. Por su parte, Ferreira ratificó lo señalado por Bergen y Cáceres y aseguró que no han hablado de ningún otro tema, en relación a la polémica acta con el Brasil. “Solo nos centramos en Itaipú y cómo tiene que organizarse lo antes posible y tenga la posición que se merece”, remarcó el presidente de la empresa estatal de electricidad.