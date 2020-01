Itaipú: Villordo, titular de ANDE, es el segundo negociador designado

Villordo, quien además es consejero de la Itaipú Binacional (en su carácter de presidente de la ANDE), informó que la decisión fue tomada esta semana en el seno de la estatal y obedece a que la máxima autoridad de la institución tiene la tarea de ser el referente en la mesa negociadora. Añadió que la oficialización ya se remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y que el lunes también se daría a conocer la nómina de los otros funcionarios de la ANDE que integrarán los diferentes subgrupos de trabajo.

“Yo soy parte del equipo negociador, hemos remitido la nota al MRE. La máxima autoridad de la institución, en este caso recae sobre mi persona, forma parte del equipo. Además, son cuatro los grupos de trabajo en los que estamos presentes. El técnico y comercial, donde estamos y somos los coordinadores, pero también integramos el grupo jurídico y económico”, detalló.

El decreto 3173/19, que estableció la conformación del equipo negociador paraguayo, permite que cada institución escoja libremente a su representante para la mesa negociadora y no necesariamente debe ser el mandamás (presidente o ministro) el que asuma la responsabilidad en los diálogos. Justamente, en el caso del Gabinete Civil, se eligió a Héctor Richer, quien se venía desempeñando como asesor independiente.

CUESTIONAMIENTOS. El presidente de la ANDE tampoco escapó de las críticas de una parte del sector energético, quienes aseguraron que el último acuerdo suscripto con Eletrobras, para la compra de potencia de Itaipú, no resultó muy beneficioso para la compañía paraguaya. Las críticas incluso vinieron de Pedro Ferreira, ex titular de la estatal, y de Fabián Cáceres, ex gerente técnico.

En ese sentido, Villordo ratificó que el último convenio con Eletrobras garantiza los beneficios para la ANDE hasta el 2022, como el acceso a los excedentes (energía más barata) y a una parcela de la potencia contratada por Eletrobras, tal como se estableció en el acuerdo Cadop 170/2007. Añadió que no habrá incrementos en el precio de la energía eléctrica para los usuarios paraguayos.

VMME Y CANCILLERÍA. Carlos Zaldívar, viceministro de Minas y Energía, comentó que ya se envió al MOPC una lista de los especialistas paraguayos del Viceministerio de Minas y Energía (VMME), quienes vienen trabajando desde hace tiempo en el área energética.

Explicó que ya dependerá del MOPC seleccionar a sus representantes.

Por su parte, la Cancillería elegiría a su negociador la próxima semana.