Itaipú: Piden eliminar fanatismo político para negociar

Los disertantes coincidieron en que no será una negociación fácil con los brasileños, dado que se trata de un coloso en el continente y en el mundo. Solamente la unidad entre los paraguayos podrá arrojar buenos resultados, señalaron.

Al respecto, Reinaldo Esquivel, secretario general del gremio, manifestó que será importante quitarse los fanatismos partidarios de encima, puesto que Itaipú se trata de una causa nacional. Señaló que la negociación de Yacyretá resultó nefasta para el pueblo paraguayo, puesto que no se tuvieron en cuenta las necesidades de todos los sectores y fue una conversación entre pocos interesados.

“Con la negociación de Itaipú se defiende la soberanía energética del país. Necesitamos trabajar juntos, unirnos como un conglomerado. Necesitamos que los colores ya no existan, todos juntos tenemos que empujar el carro. Debemos dejar de lado la envidia, pensar que esa persona no es de mi partido y por eso le voy a poner el palo a la rueda, eso no es ser paraguayo. Debemos renunciar a los colores, a las competencias partidarias, a lo que nos impide tener una buena negociación y prendernos todos a la riqueza de Itaipú, que puede darnos salud, educación y viviendas a todos los paraguayos”, reiteró.

2023. Paraguay y Brasil deben revisar el Anexo C (bases financieras) del Tratado de Itaipú dentro de cinco años, cuando se cumplan 50 años de la entrada en vigencia del documento.

Se podrá modificar el precio de la tarifa de venta de energía (que hoy abona la ANDE) y obtener un aumento en el pago por cesión de energía a favor del Tesoro paraguayo. No obstante, también será factible terminar con la exclusividad de la entrega al Brasil, de manera que la ANDE pueda vender la electricidad a terceros países a precios superiores.