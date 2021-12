Itaipú iniciará 2022 con presupuesto provisorio ante indefinición de tarifa

Esta semana tampoco se concretó la reunión entre las altas partes contratantes de Itaipú, representadas por los presidentes de Paraguay y Brasil, Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, respectivamente. Ambos mandatarios ya se habían reunido el pasado 24 de noviembre, dejando la solución “en cuarto intermedio”, pero la siguiente entrevista no ocurrió por “problemas con el clima”. El jefe de Estado anunció que en enero se reunirá de vuelta con Bolsonaro, y la ocasión serviría para buscar un acuerdo.

Por no resolver el precio de la tarifa este mes, la IB anunció que funcionará con un presupuesto provisorio en 2022, ad referéndum de lo que decidan las altas partes. IB informó en su comunicado que si bien es importante definir este mes el precio, para que la entidad pueda facturar y cumplir sus compromisos, esto no ocurrirá y la Itaipú no tendría previsión de dinero, por lo que se emitirían recibos provisorios sobre los pagos recibidos de las entidades compradoras, ANDE y Eletrobras, las cuales cuentan con contrato de potencia vigentes.

Por ahora, de los siete componentes que integran las bases presupuestarias de la entidad, existe consenso en seis, quedando pendiente el correspondiente a los gastos de explotación, factor clave dentro de la estructura del costo del servicio de electricidad de Itaipú, el punto en disenso para calcular la tarifa 2022.

Negociaciones. Autoridades de la binacional, como el director general paraguayo, Manuel María Cáceres, insistieron esta semana que las conversaciones continúan en un marco de diálogo y respeto. Recordemos que en el Directorio Ejecutivo de la IB, que se reunió el pasado 2 de diciembre para tratar el asunto, tampoco hubo consenso.

En la sesión del Directorio, Paraguay se mantuvo en la posición de continuar pagando USD 22,60 kW mes, mientras que el país vecino solicitó bajar la tarifa a USD 18,95 kW mes.

Una situación similar a la actual se vivió en el 2012. En aquella ocasión era Paraguay el que buscaba aplicar el Anexo C y subir la tarifa a USD 24,30 kW mes. La posición brasileña consistía en mantener el costo en USD 22,60 kW mes. Tras negociaciones que duraron todo el año, finalmente primó la posición brasileña y la tarifa se mantuvo en su valor actual.



Genera una situación complicada

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, quien también forma parte del Consejo de Itaipú, señaló ayer en comunicación con radio Monumental 1080 AM que el presupuesto de la empresa estatal se torna complicado ante la indefinición de la tarifa de Itaipú. “Dentro del costo operativo, de la estructura de costo de la ANDE sin inversiones, la compra de energía corresponde aproximadamente al 70% del total. Entonces, siempre es un poco complicado cuando la tarifa todavía no se tiene definida”, declaró.

Agregó que el 28 de mayo pasado Itaipú aprobó USD 100 millones para invertirlos en el sector eléctrico paraguayo. “Lógicamente el financiamiento de los USD 100 millones van a depender de la fijación de la tarifa de la Itaipú Binacional”, reconoció.

Al mismo tiempo, aclaró que la tarifa actual del cliente final es insuficiente para ejecutar las obras previstas en el Plan Maestro de la ANDE. Lamentó que muchas veces la determinación de la tarifa para el cliente final se origina en una decisión política y no responde a las necesidades técnicas. No obstante, recordó que Itaipú aprobó este año un aporte de USD 203 millones para la ANDE, que están divididos en un plazo de cinco años.



USD 18,95

kW mes es el monto que busca establecer Brasil a la tarifa de Itaipú, apoyándose en el Anexo C del Tratado.



USD 22,60

es la tarifa actual, y Paraguay quiere sostenerla para generar recursos y mejorar el sistema eléctrico nacional.