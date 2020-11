Itaipú entregó documentos y seguirá auditoría de la deuda

Camilo Benítez, contralor general de la República, aseguró que de esta manera se podrá dar inicio a los trabajos para concretar un tercer avance de la auditoría, luego de los informes anteriores emitidos en 2011 y 2012. Recordó que la decisión de realizar el examen especial sobre la deuda de Itaipú data de 2009.

Asimismo, resaltó que en octubre de 2020, por Resolución N° 472, la Contraloría creó la Dirección de Control de Entes Binacionales, dependiente del gabinete del contralor, a fin de jerarquizar esta dependencia y dotarle de la estructura institucional necesaria para desarrollar las tareas de verificación.

En cuanto a los documentos que todavía no fueron remitidos, las autoridades de la CGR e Itaipú llegaron a un acuerdo para ajustar la metodología de trabajo y el envío de nuevas solicitudes por parte del ente contralor, programando entregas cronológicas, según se dio a conocer.

PREDISPOSICIÓN. Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú, refirió que la intención es ratificar la predisposición de la entidad para seguir proporcionando las informaciones requeridas.

No obstante, comentó que los auditores habían pedido documentos que no obran en sus archivos, como la memoria de cálculo de factores de corrección de préstamos y financiamientos por la inflación en el país vecino; junto con detalles de las negociaciones de la deuda externa de Brasil.

Al respecto, Domínguez puntualizó que para los registros oficiales son considerados solamente los contratos, las resoluciones del Directorio Ejecutivo y del Consejo de Administración, y que no existe obligatoriedad de conservar otras documentaciones. De hecho, señaló que las informaciones sobre negociaciones no obran en los archivos de la empresa paraguayo-brasileña, por lo cual “un pedido de suministro de las mismas no puede ser atendido”.

Equipo. Con relación al nuevo equipo auditor asignado para las labores del examen especial, el mismo quedó conformado por los funcionarios Luis Limprich (jefe de equipo), Richard López y Sandra Barreto. Así también, Irene Cuevas (supervisora) y José Luis Torales (coordinador).

El grupo anterior había avanzado con los trabajos de auditoría hasta 2012, emitiendo los informes de avance uno y dos, respectivamente, pero no pudo continuar debido a la falta de acceso a los documentos necesarios para la revisión. Ahora, con la creación de la Dirección de Control de Entes Binacionales, se formó un nuevo equipo.