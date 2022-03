Itaipú dilata definición de tarifa y Paraguay paga más

La situación implica que Paraguay paga más que Brasil por la energía de Itaipú en lo que corresponde a este año.

Ocurre que nuestro país sigue con la postura de mantener la tarifa en USD 22,60 kW/mes, para generar recursos adicionales que se puedan invertir en infraestructura eléctrica; mientras que el gigante sudamericano quiere reducir los números a USD 18,95 kW/mes, y es lo que abona de manera provisoria actualmente, apoyándose en el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Cáceres reiteró que las negociaciones con Brasil continúan y los compromisos de Itaipú son asumidos de acuerdo con el flujo de caja de los pagos provisorios.

Insistió en que posteriormente, cuando se defina la tarifa, se conciliarán los números con la factura definitiva, “al que paga más se le devolverá y el que paga menos tendrá que pagar la diferencia”. “Hasta ahora no hay convocatoria a reunión extraordinaria. Las reuniones ordinarias son cada dos meses. Ojalá haya la extraordinaria pero hasta ahora estamos todavía en el tire y afloje. Conversando todo el tiempo”, informó Cáceres. Insistió en que como no existe base presupuestaria, cada país paga lo que cree tiene que pagar.

Todo el año. Por su parte, el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ingeniero Pedro Ferreira vaticina que la indefinición se prolongará durante todo el año.

Precisó que observó con detenimiento la sesión de la Comisión para el Estudio y Acompañamiento de las Negociaciones del Anexo C de Itaipú del pasado 15 de marzo.

“Esa vez se habían deslizado un par de temas que me parecen interesantes. Me dio la impresión que el área diplomática de Brasil no quiere tratar este tema hasta después que termine el tiempo político en Brasil. Entonces, significa que no quiere tratarlo en el año, porque las elecciones allá son en octubre. Esa es la señal, y eso lo dijo el propio Euclides Acevedo”, señaló Ferreira.

Al mismo tiempo, opinó que el Gobierno brasileño ya consiguió su objetivo político, que consistía en la reducción para cumplir la promesa electoral de Jair Bolsonaro.

No obstante, agregó que la relación de largo plazo con la República del Paraguay está maltrecha, aunque se debe aclarar que en Brasil el Gobierno es “de probable salida”.

