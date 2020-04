Isabel II cancela festejos por sus 94 años debido a la cuarentena

Históricamente, por primera vez en sus 68 años de reinado, no habrá festejos por el cumpleaños de su alteza real, la reina de Inglaterra, Isabel II. “No habrá salvas de cañón. Su majestad insistió en que no se tomen medidas especiales para que haya salvas de cañón porque cree que no es apropiado ante las actuales circunstancias”, dijo una fuente del palacio de Buckingham a los medios locales.