Irlanda recomienda suspender por precaución vacuna de AstraZeneca

Las autoridades sanitarias irlandesas recomendaron este domingo suspender por “precaución” el uso de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, tras la aparición de coágulos sanguíneos en Noruega, aunque hasta ahora no se ha demostrado una relación de causa y efecto.

La comisión encargada de vacunación en Irlanda recomienda esta medida, que ya está en vigor en varios países, en nombre del “principio de precaución”, anunció el jefe médico Ronan Glynn en un comunicado.

Ello se produce luego de que la agencia noruega de productos de salud informó de “cuatro nuevos casos de coágulos sanguíneos en adultos” tras haber recibido la vacuna del laboratorio anglo-sueco.

Noruega, igual que Islandia, Dinamarca o Bulgaria, ya suspendió el uso de esta vacuna por “precaución” debido a estos temores.

AstraZeneca aseguró el viernes que su vacuna no genera “ningún riesgo agravado” de coágulos sanguíneos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó también el viernes que “no hay razón para no utilizar” esta vacuna, y que no se ha establecido hasta ahora una relación de causa a efecto entre su aplicación y la formación de coágulos sanguíneos.

En tanto, la región del Piamonte (noreste de Italia) anunció el domingo que había reanudado la vacunación con el inmunizante de AstraZeneca, pero descartando un lote, por precaución, después de que falleciera un profesor vacunado el sábado.

Inspectores del ministerio de Salud italiano viajaron a Sicilia el domingo para investigar la muerte de un soldado, de 43 años, ocurrida el 9 de marzo en la gran isla del sur de Italia tras recibir una inyección de una dosis de la vacuna de AstraZeneca. El sábado se le realizó una autopsia en el hospital de Catania (este de Sicilia).

SPUTNIK V. Rusia ha comenzado ya las pruebas clínicas de la vacuna contra el Covid-19, Sputnik V, en enfermos de cáncer, anunció Alexandr Gintsburg, director del Centro Gamaleya.

“De manera separada, ya han comenzado las investigaciones en enfermos oncológicos”, dijo Gintsburg a la televisión pública rusa.

El científico destacó que Sputnik V ha demostrado “la misma efectividad” en todos los segmentos de edad, incluidos los mayores de 60 años. “Entre los 4-6 preparados (contra el coronavirus) que hay en el mundo (...), por lo que vemos, Sputnik V ocupa, por sus cualidades, el primer lugar”, resaltó.

INMUNIDAD. Además, consideró que aquellas personas que ya contrajeron el virus, pero tienen pocos anticuerpos, deberían vacunarse igual que los que nunca han resultado infectados. “La duración de los efectos (inmunológicos) de esta vacuna será muy prolongada. Esperamos que sean dos años o más”, agregó.

Sputnik V, a la que Rusia ya sumado otras dos vacunas –EpiVacCorona y CoviVac–, ya ha sido registrada en 50 países con una población de más de 1.300 millones de personas.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) inició la pasada semana el proceso de evaluación de Sputnik V, un paso que debería conducir a una licencia para su uso en territorio de la Unión Europea (UE).