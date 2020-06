IPS tiene pendiente otro llamado a medida de los Samaniego y Ferreira

El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó no solo un llamado con una detallada especificación sobre la Eritropoyetina, sino que cuenta con otro pendiente, requiriendo la misma presentación del medicamento que en el otro proceso sobre el cual existen fuertes sospechas de direccionamiento a favor de los clanes Ferreira y Samaniego.

Se trata del procedimiento con ID 370.609, que se denomina LPN SBE 124-19 Adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, oncológicos e inmunosupresores recientemente incluidos y otros para el IPS. De acuerdo a los datos que se observan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en esta ocasión se fijó como referencia un valor máximo de G. 11.943 millones para la provisión de Eritropoyetina.

Como ocurrió en el anterior llamado (ID 352.118), la Previsión Social llamativamente modificó por medio de una adenda el pliego de bases y condiciones (PBC) para incluir la especificación de que este producto debe ser presentado en jeringas prellenadas no retraíbles con dispositivo de bioseguridad, lo cual excluye a varias empresas y favorece a una sola, Centro Médico Amanecer, según una denuncia documentada que llegó hasta Última Hora, que asegura que esta empresa es la única con registro sanitario vigente del compuesto en las condiciones citadas.

Centro Médico Amanecer, vinculada a la familia de la senadora Lilian Samaniego, se alió en el anterior proceso a Imedic SA, relacionada al conocido como clan Ferreira, otorgándole la representación de la Eritropoyetina en la presentación requerida por IPS. Así, Insumos Médicos ya logró una adjudicación de más de G. 20.000 millones y todo apunta que eventualmente puede lograr el mismo resultado en el otro llamado.

alto. Contra el procedimiento hubo numerosas protestas por parte de potenciales oferentes. La convocatoria actualmente se encuentra suspendida (no cancelada), según la información que se publica a través del sistema de la DNCP. La apertura de ofertas estaba prevista para el mes de mayo pasado y si bien actualmente no avanzan los pasos para la compra, no se descarta que esto ocurra más adelante.

Mientras tanto, conforme a los documentos a los que accedió Última Hora, se encuentra pendiente un pedido ante la Secretaría del Consejo de Administración para que se requiera otra presentación de la Eritropoyetina, desde febrero de este año. La solicitud no fue tratada hasta ahora por parte del Consejo, ni siquiera se incluye en el orden del día de las reuniones del grupo. Según la denuncia sobre el caso, esto ocurre por influencia directa de los Samaniego, quienes presionan para que no se decida otro cambio.

inconvenientes. Un sector de los profesionales especializados del Instituto de Previsión Social considera que las jeringas prellenadas no retraíbles con dispositivo de bioseguridad no son las ideales. El argumento es que con estas, se requiere de una estricta cadena de frío para la conservación y así garantizar la eficacia del medicamento en cuestión, a diferencia, por ejemplo, del polvo liofilizado/frasco ampolla, que hace más fácil su transporte y su almacenamiento, además de reducir los costos asociados al mantenimiento del producto.

Investigación. IPS emitió ayer, en horas de la tarde, un comunicado en el cual hace alusión a que la LPN 147/18, junto a otras que conllevaron a la adquisición de compuestos farmacéuticos de Imedic y Eurotec (también ligada al clan Ferreira), están siendo investigadas, según nota interna del 5 de junio pasado dirigida a la Dirección de Auditoria Interna. Agrega que todo lo actuado en el marco del llamado con ID 352.118, para la provisión de Eritropoyetina y otros para la institución, corresponde a administraciones anteriores a la actual.

Igualmente, la entidad hizo énfasis en que la decisión de realizar las pesquisas correspondientes se dio de forma previa a la reciente imputación realizada por parte del Ministerio Público.