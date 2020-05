IPS estima gastar G. 625 millones para adquirir lavarropas industriales

En este proceso, la previsional marcó un precio unitario estimado de G. 625 millones para la compra de lavadoras extractoras de 100 kg (lavarropa industrial, en catálogo). La intención es adquirir cuatro de estos equipos, por un monto de G. 2.500 millones.

Se trata de una licitación pública nacional (ad referéndum 2020), actualmente en estado de evaluación (cerrada). La fecha de apertura de ofertas estaba marcada para el 21 de abril pasado, según los datos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

SOSPECHAS. En una entrevista concedida a Última Hora, Vallejo detalló que, de acuerdo con consultas y averiguaciones que realizó, en el mercado local se maneja un precio de alrededor de G. 90 millones por los lavarropas de 54 kg, con lo cual se infiere que es posible adquirir hasta siete unidades de lavarropas de 54 kg por casi el mismo costo que Previsión Social calcula por lavadora de 100 kg.

“Llama mucho la atención y por eso vamos a pedir informe”, indicó. En el pliego de bases y condiciones, la descripción general realizada al ítem es de un “equipamiento para lavado y centrifugado de ropas, con ciclo programable, con dos puertas para instalación en barrera sanitaria para uso hospitalario”.

CONTROL. Por otra parte, la legisladora del Partido Patria Querida (PPQ) refirió que este tipo de intenciones de compra debería preocupar “en cualquier contexto” y no solamente en el actual, agravado por la emergencia sanitaria debido al Covid-19.

“A mí me preocupa mucho igualmente que vemos que en Contrataciones Públicas no está toda la información completa (sobre los llamados). Hay información que tiene que estar en la página web, pero no se encuentra. Preocupa el sistema de información y tenemos que ver esa parte también”, añadió.

Desde Última Hora quisimos conocer la versión de Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social, al respecto, pero no respondió ni a llamados ni a mensajes realizados ayer a su número de celular.