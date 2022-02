IPS: Asegurados reclaman falta de medicamentos y retrasos en las cirugías

Los asegurados sostienen que diariamente tienen problemas en la previsional a la hora de recibir los fármacos, asimismo, reclaman el retraso de las cirugías programadas, como la lentitud de la institución para obtener un turno para consultar.

Desde la Asociación Paraguaya de Pacientes con Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes (Apemed), claman al Instituto de Previsión Social (IPS), medicamentos para 40 pacientes que necesitan realizar su tratamiento.

Sin la medicación con estos fármacos, se asegura la progresión de la enfermedad tanto en sus discapacidades físicas y mentales.

Lourdes Morales, presidenta de (Apemed), relató que ya llevan más de dos meses sin recibir los fármacos básicos para hacer frente a la enfermedad que padecen.

“Lamentablemente no estamos recibiendo en el IPS el medicamento para el tratamiento, es necesario para nosotros para evitar el avance de la enfermedad”, señaló la presidenta a radio Monumental 1080 AM.

Morales comentó que los pacientes con esta enfermedad deben recibir la medicación dos veces al año. “Estamos desesperados y necesitamos que se resuelva la provisión de estos medicamentos. Los pacientes reciben la medicación dos veces al año en dos series”, destacó.

Manifestó el olvido que tiene la previsional con los asegurados.

“No somos muchos para el universo del IPS, necesitamos cumplir con el tratamiento. Todo sucedió a causa de un olvido para licitar a tiempo y que podría costar la vida de los pacientes. Supuestamente nos dicen que solo falta la firma para realizar la compra”, puntualizó.

exigen cirugías

Doña Juana Mercado, quien reside en la ciudad de Limpio, espera por una cirugía desde hace dos años y dos meses en la previsional, sin embargo, hasta la fecha no tiene respuesta o ningún tipo de solución.

”Yo pues no soy hija de fulana o fulano, acá todo es por amiguismo. No hay igualdad de derechos, es injusto el trato que nosotros recibimos, dicen que la salud es un derecho de todos los paraguayos, pero es mentira hay desigualdad”, relató la mujer a Telefuturo. Así como Juana, hay otros pacientes aguardando.

Reclaman que no hay igualdad de derechos en salud en el país

Juana Mercado requiere de una compleja cirugía para que le extirpen un tumor que crece cada año un promedio de un centímetro en su rostro.

Asimismo, indicó que ya gastaron más de G. 50.000.000 en tratamientos, estudios, entre otros.

“Es injusto que otras personas en ocho días ya puedan ser operadas, recibidas por la puerta grande y yo que no tengo debo someterme a todos los protocolos y no me puedo operar. Ayer, tras una manifestación nos dijeron que los médicos van a tener una junta para definir la fecha de la cirugía, si se va a hacer o no”, manifestó.

Sostuvo que se encuentran esperando una pronta solución puesto que su calidad de vida se deteriora con el correr de los días. Explicó que requiere de dosis de morfina para dormir y que tiene problemas para respirar, ver y hablar.

“Estamos esperando una respuesta con muchas ansias para saber cuándo se va a poder realizar la cirugía porque mi calidad de vida se va deteriorando cada vez más. Cada dos a tres días yo me estoy aplicando morfina y no aguanto más el dolor ya no puedo dormir por las noches”, comentó la mujer.

La redacción de ÚH intentó comunicarse con autoridades del IPS, pero no obtuvimos respuesta sobre el caso correspondiente.