Investigan pedido de coima en el Indert

El representante del Ministerio Público explicó, “Lo que se está investigando es que una persona está pidiendo dinero sobre la base de un documento oficial del Indert para no ser puesto a disposición”. Indicó que “el modo operandi básicamente consiste en que si vos no me entregas cierta cantidad de dinero, se te va a poner a disposición y efectivamente estamos en el ente público y acá si se le puso a disposición de Talento Humano a una persona”.

Además, manifestó “La investigación ya data de hace varios días, tenemos algunos elementos, tenemos también individualizado a la persona que está realizando este hecho, pero continúan las diligencias y en el trascurso de la investigación vamos a tomar las determinaciones que corresponda”.

Asimismo, el fiscal especializado anticorrupción Rodrigo Estigarribia indicó que la persona aparentemente no sería funcionario del ente, pero independientemente que sea o no funcionario, el hecho de solicitar o extorsionar a una persona es un delito. Subrayó que no se puede descartar ninguna hipótesis.

Finalmente, señaló que en principio el hombre solicitó 50 mil dólares, luego bajo a 30 mil dólares y ante la sorpresa de la víctima queda en 100 millones a fin de no poderlo a disposición de Talento Humano.