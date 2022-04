Investigan 8.600 presuntos crímenes de guerra en Ucrania

En estas investigaciones están implicadas unas 8.000 personas, entre agentes de la Policía y servicios secretos ucranianos y expertos o miembros de ONG de todo el mundo, entre ellos representantes de la Justicia de EEUU, hasta un total de 14 países, entre ellos Alemania, Francia y Países Bajos.

Asimismo investigan esos casos la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, estamentos internacionales de derechos humanos y de la ONU.

Las investigaciones se han concentrado en la región de Kiev, especialmente en localidades como Bucha, donde se revelaron las muertes de centenares de civiles tras retirarse las tropas rusas.

Venediktova recordó al respecto que no es posible investigar la situación en las zonas controladas por el ejército atacante, como la asediada ciudad de Mariúpol o buena parte de las zonas del Donbás, en el este del país.

Sin embargo, sí se recaba información al respecto a través de los refugiados procedentes de estas zonas, sea entre los cerca de cinco millones de personas que han dejado Ucrania desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero, o los millones de desplazados internos.

“CHANTAJE DEL GAS”. Estados Unidos no permitirá que Rusia use el "chantaje del gas" para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania, dijo el jueves el presidente estadounidense Joe Biden.

"No permitiremos que Rusia intimide o chantajee para eludir estas sanciones. No permitiremos que use su petróleo y gas para evitar las consecuencias de su agresión", afirmó Biden en una alocución desde la Casa Blanca.

"Estamos trabajando con otros países, como Corea, Japón o Catar, para ayudar a nuestros aliados europeos amenazados por este chantaje del gas ruso", agregó.

El gigante ruso del gas Gazprom suspendió el miércoles todas las entregas de gas a Bulgaria y Polonia, ambos miembros de la Unión Europea y la OTAN, lo que aumenta la amenaza de escasez en Europa central y oriental, pero también en todo el continente europeo.

"En cierto modo, Rusia se está disparando a sí misma" al privarse de los ingresos por la venta de gas a estos dos países, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Blinken también señaló el aumento de los envíos de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa "para ayudar a compensar cualquier déficit, incluidos los que pueden resultar de que Rusia intente usar esto como una forma de chantaje".

tropas rusas avanzan. Las tropas rusas avanzaron hacia el Donbás desde Járkov, región clave para flanquear las posiciones ucranianas en el norte de Donetsk, al tiempo que consolidan su control sobre el sur del país, limítrofe con la anexionada península de Crimea.

Según el Estado Mayor ucraniano, el ejército enemigo se dedicó en las últimas horas a concentrar tropas y armamento en torno a Izium (Járkov) y ha intensificado los ataques para controlar definitivamente esa zona.

Además, Moscú habría trasladado unidades aerotransportadas y hasta 500 equipos militares a Izium, que se encuentra a 70 kilómetros de Kramatorsk, bastión militar ucraniano en el Donbás.



Bombardeo en visita de Guterres

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la comitiva que lo acompaña en Kiev se sintieron "conmocionados" por la proximidad de los bombardeos rusos de este jueves en la capital de Ucrania, aunque todos están "a salvo", dijo un portavoz de la ONU. "Es una zona de guerra, pero causa conmoción que esto haya ocurrido cerca del lugar en que nos encontrábamos", dijo a la AFP el portavoz, Saviano Abreu.