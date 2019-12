Investigadores piden rever la estructura del Conacyt

“Estamos un grupo de personas, de ciudadanos, tratando de presentar un pequeño anteproyecto de ley para cambiar la representatividad o, por lo menos sino se puede hacer eso, cambiar los criterios y determinar los perfiles para quiénes tienen que ser miembros”, reveló el Dr. Antonio Cubilla, quien por tres periodos integró el Conacyt en representación de la Sociedad Científica del Paraguay (SCP). La idea –dijo– todavía está en remojo, pero existen otras iniciativas similares que verán cómo socializar desde la SCP.

Para el sociólogo José Carlos Rodríguez el cambio de la ley es una alternativa; pero él plantea también otra intermedia: “Un simple decreto que diga que nadie puede ser nombrado (para la terna del Conacyt) que no tenga un perfil académico. Eso en lo inmediato. No importa quién te nombre; si un sindicato o la Unión Industrial Paraguaya (UIP), pero que sea un científico”, expuso en relación a la reciente designación de Eduardo Felippo, ex titular de la UIP como titular del ente.

SECCIONAL. A su criterio, el manejo que Felippo pretende aplicar es preocupante porque podría “romper” la comunidad de investigadores que está aún en formación. “Si estoy de acuerdo con Felippo, me va a dar la plata y si estoy en contra, la plata no está. Entonces, esto va a ser una especie de seccional colorada. Eso va a romper la confianza”, expuso al recordar que investigadores de la talla de Ticio Escobar y Milda Rivarola ni siquiera pasan frente al Conacyt.

¿Qué tienen que hacer los sindicatos y los gremios empresariales? Y ¿por qué ninguna representación a las organizaciones campesinas? Esa representación corporativa es absolutamente fascista, tiene la reminiscencia de esos consejos de Estado”, cuestionó, a su vez, el Dr. Jorge Rolón Luna, abogado constitucionalista.