Investigación sobre denuncia de Giuzzio sigue, dice Seprelad

“A nivel de la Seprelad no tiene injerencia (la salida de Giuzzio) en la labor que realizamos”, indicó Pereira en una entrevista concedida a Monumental AM 1080. La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes explicó que en el caso de las denuncias de particulares o terceros, lo que se hace es alimentar informaciones ya existentes en la entidad y que este proceso puede derivar en que casos específicos pasen a ser de una importancia más elevada.

“Ninguna injerencia política externa puede determinar la prioridad per se dentro de un análisis de inteligencia”, aclaró. Sobre la situación particular de Arnaldo Giuzzio, enfatizó que su denuncia seguirá siendo procesada por parte de los técnicos de la Seprelad, debido a que este procedimiento no guarda relación directa con su cargo. “No podemos tomar como factor determinante el hecho de tener pedido de X, Y o Z o que tenga una condición (el denunciante) dentro del Gobierno”, manifestó.

Con relación a cuánto tiempo puede demorar el análisis de los datos obtenidos y la presentación de más información al Ministerio Público, Carmen Pereira sostuvo que la envergadura y complejidad de lo denunciado hacen difícil hacer pronósticos, pero que confía en la posibilidad de cumplir “en tiempo y forma” con los agentes de la Fiscalía, como ocurrió en otros casos.

informes. Por otro lado, al ser consultada sobre los informes remitidos al Congreso Nacional, la viceministra de la Seprelad comentó que la institución está obligada por la Constitución Nacional a dar respuestas a los pedidos del Parlamento, pero que las comunicaciones realizadas son acompañadas de “constancias probatorias”, no así de los informes de inteligencia, a los cuales pueden acceder solamente las autoridades con facultades investigativas y coercitivas jurisdiccionales.

“Cuando enviamos ese tipo de informes a esos órganos competentes, nosotros siempre hacemos mención de que informe es de carácter reservado, que su carácter es indicativo, indiciario y por eso en cada tipo de conclusión emanada del órgano analítico se pone mención a la fuente a la que uno acude, a la inconsistencia que se puede verificar y cómo se podría eventualmente encontrar ese dato, para que el órgano investigador pueda utilizar esa información”, explicó.



