Inversores de Taiwán exploran el mercado para buses eléctricos

El embajador chino destacó la llegada de la delegación que visita Paraguay para explorar posibilidades de inversión y de comercio.

Se trata de una empresa fabricante de buses eléctricos y del rubro de las telecomunicaciones.

El embajador taiwanés estuvo acompañado del jefe de la delegación, que es el director general de cooperación económica de la Cancillería taiwanesa.

El diplomático mencionó que hasta el momento no entraron a detallar qué regiones podrían abarcar eventualmente si avanzan con el mercado paraguayo.

“Es una misión de exploración, pero ya se antecedió con bastantes conversaciones, tanto con el Ministerio de Industria y Comercio, así como con el Viceministerio de Transporte del MOPC. Vienen en visita in situ y tienen reuniones con socios locales para conocer las condiciones que ofrece Paraguay”, destacó el embajador Han.

Refirió que están en plenas conversaciones y que para tal efecto llegaron los constructores chinos de buses eléctricos.

Puso énfasis en la necesidad de integrar a los actores empresariales para que el proyecto sea sostenible.

PLAN PILOTO. El embajador mencionó que existe un plan piloto que está siendo conversado con las autoridades paraguayas para la implementación de los buses eléctricos en horario nocturno.

Mencionó que está conversando con el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, para adentrarse en los detalles respecto a la implementación del sistema. “Necesitamos un poco más de análisis y de evaluación”, insistió. Dijo que es un plan que será detallado en su momento por los responsables de la implementación.

Reunión con el Viceministerio

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, también recibió al embajador de Taiwán, José Chih-Cheng Han, para conocer el impacto de la electromovilidad, a fin de profundizar en el plan de desarrollar este sistema de movilidad en Paraguay. En el mismo sentido, hoy, a las 15:00, se firma la carta de intención entre la Tangeng Advanced Vehicles CO Ltd. y el Grupo Bene SA para cooperación en buses eléctricos en Paraguay; y también el Memorándum de Entendimiento entre E Formula Technologies, INC. y la empresa paraguaya Quimfa SA para cooperación en almacenamiento de energía, energía renovable e hidrógeno.