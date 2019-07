Inversiones reportan caída más pronunciada en 3 años

Este indicador experimentó así la mayor caída desde el 2016. En aquella ocasión, había exhibido una variación interanual de -7,1%, en el primer trimestre, mientras que el 2015 cerró con una retracción de 7,8%, en el cuarto trimestre. El último informe de Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT), elaborado por el BCP, destaca que el magro desenvolvimiento de las inversiones estuvo influenciado principalmente por el menor nivel de las construcciones y de la inversión en maquinarias y equipos.

Hilton Giardina, miembro de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende), advirtió que no se prevé una mejora en el panorama de las inversiones, para los próximos meses, especialmente en el sector agrícola. Esto, debido a que los menores rendimientos de la campaña sojera 2018/2019 resultarán en una deficiencia en el caudal de recursos destinados a renovar elementos de cultivo y transporte, con miras a la zafra 2019/2020.

“En el sector agrícola, prácticamente no va a haber inversión en maquinaria nueva, los bancos no van a financiar inversiones en el sector agrícola, este año; no porque no quieran, sino porque no va a haber demanda. La gente está empatando y no va a invertir; el año que viene, veremos, pero este año, no”, sostuvo.

El también gerente del Banco Familiar reconoció que las necesidades de refinanciamiento de créditos se presentan en prácticamente todos los sectores económicos, como consecuencia de la situación de desaceleración del ritmo de crecimiento por la que atraviesa el mercado local. No obstante, recordó que las medidas de apoyo dispuestas por el BCP se dirigen exclusivamente a la producción agropecuaria y sus sectores conexos.

“Clientes de vivienda, de consumo, pymes y comerciales también piden refinanciación. En general se nota una necesidad de oxigenar un poco las finanzas de los clientes y en la medida en que se pueda, los bancos estamos acompañando eso, refinanciando siempre dentro de lo que se pueda en la reglamentación vigente”, aseveró.

Menos consumo. El consumo privado sufrió en el primer trimestre del 2019 su primera caída en siete años, con una variación interanual de -0,1%. La última ocasión en que este indicador cerró en rojo fue el cuarto trimestre del 2012, cuando cayó 0,3%; ese año, el producto interno bruto (PIB) se contrajo en 1,2%.

El movimiento económico de los tres primeros meses del corriente año consistió así en una reducción de 2% del PIB. Para el cierre del 2019, la banca matriz estima un crecimiento de 3,2%, cifra que fue corregida desde el 4% pronosticado en diciembre pasado y con riesgo de que reciba otro ajuste a la baja.

Los efectos de las condiciones climáticas adversas en la producción agropecuaria y la generación de energía, así como las dificultades de los países vecinos, son los factores que ralentizan a la economía.

Hubo flojo desempeño en la región

Paraguay se ubicó en el primer trimestre del año como el segundo país con la mayor retracción del PIB, en Sudamérica. Según datos del BCP, que excluyen a Bolivia y Perú, solo Argentina experimentó una contracción económica superior, de 5,8%. Uruguay también reportó resultados negativos, de -0,2%. El crecimiento estuvo encabezado por Colombia y Chile, con variaciones de 2,3% y 1,6%, y Brasil se expandió en 0,5%.