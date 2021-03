Invasión preocupa al Grupo Las Tacuaras, en Villeta

Según manifestó Gustavo Koo, gerente general de la compañía que comercializa la marca de huevos Nutrihuevos, la entidad estatal cedió unas 17 hectáreas lindantes con la fábrica a personas que la semana pasada invadieron la propiedad. Justamente, ese espacio era pretendido en compra por el grupo mencionado, que estaba haciendo las gestiones para tal fin.

La situación preocupa mucho al grupo, porque -según Koo- generará inconvenientes para la industria y pone en riesgo todos los efectos positivos que recibe la comunidad desde hace más de 25 años. Una inversión de más de USD 30 millones está en juego, según con el referente.

El modelo industrial necesita terrenos lindantes no habitados, para no generar impacto, y el gerente no se explica por qué hubo la concesión, siendo que Las Tacuaras ofreció comprar ese terreno. Hay predisposición en dialogar, tras la invasión de las 200 familias en ese predio. Es una zona industrial y por ello la industria eligió el lugar, y por lo complicado que es la operación del rubro avícola, según manifestó.

“Esta situación pone en riesgo la bioseguridad de la planta. La producción avícola en el mundo necesita una zona libre de riesgo. Cuando nos instalamos en el año 1997 habíamos buscado un lugar bien lejano de asentamientos urbanos. Desde hace 12 años venimos conversando con la entidad citada, para hacer una permuta o que nos vendan el terreno. Estaba bien avanzado hasta la invasión”, destacó.

predispuestos. Al tiempo de mencionar que la compañía está muy abierta y predispuesta a conversar con las autoridades en torno al tema, Koo mencionó que sorprendió la logística con que se instalaron los ocupantes.

Posterior al hecho, autoridades del Grupo Las Tacuaras fueron hasta la Municipalidad de Villeta para conocer los pormenores. Allí le informaron que por un acuerdo entre la institución y Desarrollo Social se iba a permitir el ingreso de las 200 familias al predio en cuestión.

En consecuencia, la cúpula del grupo consiguió que se les recibiera mañana, lunes, en audiencia, para conversar con el principal responsable del Ministerio de Desarrollo Social. Se aspira a concretar la figura de permuta, y que las familias puedan encontrar otro espacio para asentar sus viviendas, según indicó el representante de la compañía.

“Habíamos comprado unas 7 fincas alrededor de la empresa, justamente para tener una zona segura”, destacó finalmente.